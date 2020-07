A mi papá no le gusta como viste: “Mi novio llegó con un polo manga cero y sandalias”

Magaly Moro magalymoro@prensmart.pe

Dennise (28 años, Lince). Señora Moro, me es grato saludarla y espero pueda ayudarme con mi problema, pues no logro encontrar una solución por el momento. Mantengo una relación amorosa desde hace cuatro meses con Juancho, un hombre de 25 años. Nuestro romance inició pocos días antes de que anunciaran el aislamiento obligatorio, por lo que estuvimos separados por mucho tiempo.

A pesar de eso, siempre estuvimos conectados a través de videollamadas y mensajitos de texto. La distancia no nos afectó y fue un indicio de que teníamos un buen futuro juntos. Por ende, le pedí que conociera a mis padres en cuanto la cuarentena terminara.

Estaba emocionada de por fin presentarlo ante mi familia, Juancho es un chico educado y honesto, lo que cualquier padre desea para su hija. Sin embargo, la velada no resultó como imaginaba. Antes de que mi chico llegara a casa, le pedí que usara su mejor camisa para causar una buena impresión. Pero no fue así, llegó con un pantalón agujereado, un polo manga cero y sandalias.

¡No sabe la vergüenza que sentí! Al final de la cena, mi papá estaba muy enojado conmigo. “¿Cómo puedes estar con él? Tú ya eres una mujer adulta, ¡él parece un vagabundo!”, me dijo histérico. Después de una fuerte discusión, le pedí explicaciones a mi enamorado y él solo me respondió “que era su manera de vestir y no le veía nada de malo a su estilo”.

Señora Moro, ¿qué se supone que haga? Mi papá no quiere que frecuente más con él y empiezo a creer que tiene razón. Ayúdeme.

Ojo al consejo

Querida Dennise, te aconsejo que tomes las cosas con calma. Es muy pronto para imaginar un futuro serio con Juancho, necesitan más tiempo para conocerse. Por otro lado, Juancho debió guardar un mínimo de respeto y vestir adecuadamente para la ocasión, especialmente si tú ya le habías avisado antes. Habla con él o, caso contrario, termina esa relación. Suerte.