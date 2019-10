Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Ana Lucía (29 años, Santa Clara). Doctora, estoy desesperada, no sé qué hacer: me enamoré del novio de mi mejor amiga.

Todo ocurrió durante las vacaciones de medio año. Desde entonces, no he sabido qué hacer. Resulta que Claudia, Arturo y yo fuimos de campamento con unos amigos y después de beber mucho alcohol cada uno se fue a su carpa. Sin embargo, horas después, Arturo, la pareja de mi best friend, se fue al baño y al regresar se confundió de carpa, entró a la mía y me abrazó como si yo fuera su pareja. En ese momento, no supe qué hacer, todo estaba muy oscuro y él comenzaba a besarme. Cuando notó que no era Claudia, se quedó perplejo y en silencio por varios minutos. Sin saber cómo reaccionar, pero con un fuego intenso que nos quemaba la piel, comenzamos a besarnos otra vez e hicimos el amor. Lo que sentí esa noche fue increíble. Jamás pensé que alguien podría hacerme sentir algo tan fuerte. Después de lo ocurrido, Arturo y yo no hemos vuelto a hablar, pero nos vemos siempre que Claudia, mi mejor amiga, nos invita a sus reuniones. Lo cierto es que, desde entonces, él se ha estado distante con Clau. Ella misma me ha contado que nada ha vuelto a ser igual que antes y que siente que su noviazgo está yendo en picada.

No sé cómo actuar, ¿debo decirle que estoy enamorada de su novio después de lo que ocurrió en ese momento? No tengo el valor de lastimarla. Ayúdeme, por favor. Sé que Arturo y yo nos equivocamos, ahora no puedo controlar lo que siento por él.

Ojo al consejo

Ana Lucía, definitivamente, traicionaste a tu mejor amiga y el dolor que le causará saber la verdad será fuerte. Sin embargo, como cualquier ser humano tienes derecho a equivocarte. Lo que debes hacer es alejarte de Arturo y confesarle la verdad a Claudia, tu mejor amiga. No es bueno construir una amistad llena de mentiras. Sé valiente y asume tus errores con madurez. Mucha suerte.