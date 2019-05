Anda histérico por el final de “GOT”

Por: Magaly Moro

Julia (27, Magdalena). Doctora, no entiendo muy bien la fiebre por la serie “Game of Thrones” porque no he visto ni un solo capítulo. Es más, hay un meme con el que me siento totalmente identificada, que dice que “mientras todos ven series de moda, tú ves ‘La rosa de Guadalupe’”. Es verdad, en mi casa nadie se pierde ni un episodio. Pero, señora Moro, esa no es la razón por la que le escribo, sino Juan, mi novio.

Para que entienda mejor la historia, él es fan acérrimo de “Game of Thrones”. Incluso, aunque gana menos del sueldo mínimo, es capaz de pagar HBO para ver cada capítulo sin perderse ningún detalle.

El punto es que, según lo poco que sé, después de 8 temporadas, “GOT” emitió su último capítulo diciendo adiós a esta historia. Yo ya sabía y por eso quise acompañar a Juan a verlo juntos, además sus amigos lo cancelaron porque tenían planes.

Estábamos felices en la casa, preparamos salchipapas y compramos chelitas.

A mitad de capítulo, Juan hacía unos gestos de fastidio, pero preferí no comentar. Mi estrategia no funcionó porque cuando terminó el episodio, empezó a hablarme mal y hasta me dijo que me vaya de su casa. Estaba histérico porque, para él, la muerte de “Daenerys” fue la más tonta. “¿Cómo Jon Snow la va a matar así?”, dijo gritando.

Se enfureció más cuando un tal “Bran Stark” es declarado el nuevo rey de Poniente. Yo solo repito lo que él decía porque no entiendo nada.

Ahora no sé si hablarle o terminar con él por inmaduro. Cómo me va a botar así, todavía me dijo “Dracarys” y ni sé qué significa. Ayúdeme, señora Moro.

OJO CONSEJO:

Querida Julia, trata de ser comprensiva porque es un fan de la serie, así como tú de “La rosa de Guadalupe”. Pero, eso sí, dile que no te vuelva a tratar mal. Suerte.

