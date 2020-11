Magaly Moro magalymoro@prensmart.pe

Marleny (39, Breña). Señora Moro, no puedo creer que unos tontos y feos peluches puedan poner en riesgo la relación que mantengo con José, mi pareja desde hace cuatro años.

Pepe es un buen hombre, trabajador, hacendoso, respetuoso y fiel. Pocas veces peleamos, pero en las últimas semanas hemos tenido más discusiones que en todo nuestro tiempo de relación. Todo empezó porque quise remodelar el cuarto, que tenga un estilo minimalista y con muy pocos elementos, entonces le pedí que guardáramos algunas cosas en cajas y otras las botáramos porque daban mal aspecto en la habitación, fue en ese momento que le propuse que tirara a la basura esos peluches todos desgreñados y viejos que tenía, son 3: un mono, un koala y un perro.

José, como nunca, respondió con un tono de voz grave y muy determinante: “Ni se te ocurra tocar esos peluches ni esconderlos, a mí me gustan y son parte de mi decoración”. Un tiempo atrás, él me había dicho que eran un regalo de su mamá y sus hermanas, pero su molestia me pareció muy sospechosa, así que decidí indagar un poco más y resulta que son obsequios de una ex con la que estuvo a punto de casarse.

Señora Moro, cuando me enteré casi me da un paro cardiaco, me generó mucha inseguridad su engaño. Con mucha cólera lo enfrenté y le exigí que los bote, pero él se negó. Me parece una falta de respeto que no se quiera deshacer de algo de su pasado. Espero no estar exagerando, necesito de su sapiencia para enfrentar esta situación.

OJO AL CONSEJO

Estimada Marleny, para poder resolver este problema, en primer lugar, debes actuar con calma. Conversa tranquilamente con José, manifiéstale tu malestar respecto a esos peluches y pídele que te explique su apego a ellos y por qué te lo ocultó. Lo mejor para resolver este tipo de asuntos es hablar con franqueza. Procura no caer en manipulaciones. Suerte.