Magaly Moro

Anahí (25 años, Cercado de Lima). Doctora Magaly, me siento muy mal. Estoy peleada con mi enamorado. Tuvimos una fuerte discusión porque le recriminé un comportamiento suyo.

Le cuento, Israel y yo fuimos hace dos semanas a una discoteca a celebrar el cumpleaños de su hermano. En el lugar también estuvieron varias amigas del agasajado. La estábamos pasando de maravilla hasta que, por unos minutos, me alejé del grupo para ir al baño. Cuando regresé, me encontré con una escena que me impactó.

Mi amado Israel estaba bailando bachata con una amiga de su hermano y lo hacía de una forma muy sensual. La tenía agarrada de la cintura y los pechos de ambos estaban pegados. Inmediatamente, me acerqué a ellos y esperé a que terminaran de bailar para no hacer un show. Cuando la música acabó, Israel me vio parada frente a él y se puso rojo como un tomate. Me dirigí hacia la puerta del local para irme y él me siguió.

En la calle, le reclamé su conducta. Me dijo que solo había sido una pieza, que no significaba nada, que así se bailaba la bachata y que no iba a quedar en ridículo frente a todos sabiendo bailar. En fin, me dio muchas explicaciones, pero igual le dije que me había faltado el respeto delante de los amigos de su hermano y le grité que no quería volver a verlo nunca más en mi vida.

Israel me ha escrito pidiéndome disculpas por lo sucedido, pero no le he respondido. Aún lo recuerdo bailando muy sensual con esa chica. ¿Lo perdono, doctora?

Ojo a consejo

Estimada Anahí, entiendo que estés muy molesta, el comportamiento de Israel fue inadecuado. Sin embargo, te sugiero que converses con él y le des una oportunidad. Si sigue insistiendo en hablar contigo es porque entendió que lo que hizo estuvo mal y no quiere perder tu amor. Creo, sinceramente, que pueden solucionar este problema. Mucha suerte.