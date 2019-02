​Busco hombres por interés

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Nelly (26 años, San Juan de Miraflores). Doctora, tengo un grave problema conmigo misma.

Desde que egresé de la universidad sentí que me merecía lo mejor, pero se me hacía difícil conseguir el dinero necesario para darme mis gustos.

Sin embargo, y para mi buena suerte, siempre tenía pretendientes adinerados, quienes daban regalos costosos, me invitaban a pasear en sus carros e íbamos a los mejores restaurantes de Lima.

Fue así que me di cuenta de que podía salir con cualquier persona que tuviera dinero, que mis rasgos físicos y mi personalidad podrían lograr objetivos increíbles; y comencé a sacarle provecho a esas cualidades.

Desde entonces he salido con varios chicos, algunos más guapos que otros, pero ninguno con un tema de conversación interesante, solo se elogiaban a ellos mismos por su capacidad adquisitiva, y eso realmente me aburría. Pensé que quizá con el tiempo lograría encontrar entre tantas personas a ese chico especial que me haga sentir bien y, además, tenga dinero.

Lamentablemente, nunca logré conocer a un hombre con esas características y quisiera tener una relación con alguien a quien ame.

Es difícil porque durante muchos años el dinero ha sido un factor relevante para escoger a mis parejas.

Siento que me he convertido en una persona muy frívola y temo quedarme sola. Eso sería triste y, aunque sé que es mi culpa, creo que merezco una oportunidad más en la vida. ¿Qué me aconseja hacer, doctora? Ayúdeme, por favor.

OJO CONSEJO:

Nelly, si deseas tener una vida acomodada, busca tu propia forma de ingreso. No seas dependiente económica ni emocionalmente. Tómate un tiempo para ti.

