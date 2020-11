Magaly Moro magalymoro@prensmart.pe Ángela (38, Pueblo Libre). Señora Moro, me siento muy asustada por la irresponsabilidad de Percy, mi marido. Nosotros tenemos tres hijos pequeños, de 2, 5 y 9 años. Además, vivimos con mi madre de 89 años y su padre de 93.

Yo soy una sobreviviente de cáncer, pese a todo ello Percy sale a diario a visitar amigos, reencontrarse con gente del trabajo y hasta a pasear a centros comerciales. Sé que el número de contagiados de coronavirus se ha reducido considerablemente; sin embargo, la pandemia continúa y no debemos bajar la guardia, sobre todo en un hogar como el nuestro donde, la mayoría, somos población de riesgo.

Mi esposo no es un mal hombre, pero si hay algo que odia es pasar todo el día en casa. Lastimosamente, creo que a todos nos gustar pasear y anhelamos la vida que llevábamos antes, pero la situación por la que atravesamos nos obliga a evitar salir excepto por situaciones importantes. Últimamente he discutido muy fuerte con mi pareja, pero él no entiende y sigue haciendo de las suyas.

Doctora, me asusta mucho que alguien se pueda enfermar y terminemos todos contagiados. Yo no sé cómo podría enfrentar la enfermedad, tampoco resistiría perder a un ser querido por el egoísmo de Percy. Realmente me asombra su conducta. Señora Moro, ya no sé cómo hablarle, la paciencia se me está agotando. Le confieso que hasta he pensado en separarme. Necesito su ayuda. Gracias.

Estimada Angela, lamento por lo que estás pasando. Tienes que conversar seriamente con Percy y decirle que si no cambia su actitud, entonces te verás obligada a tomar otras medidas para salvaguardar la salud de tu esposo. Aunque él sepa quiénes lo rodean, recuérdale que son población de riesgo y que solo te estás preocupando por tu familia. Suerte.

