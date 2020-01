magaly moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Stephanie( 26 años, Lince). Doctora Moro, me siento muy avergonzada por contar este problemita tan íntimo, pero ya no puedo ocultarlo, siento que en algún momento se va a caer mi mentira. Tengo una relación con Francisco, a quien conocí en mi antiguo trabajo. Él es un chico muy tierno, desde la primera vez que hablamos se mostró respetuoso conmigo.

Lamentablemente, en nuestro primer acercamiento yo solté una mentira que ahora me es insostenible. Estábamos hablando de sexo y entre comentarios, yo bromeé diciendo: “A mí no me hables de ese tema, yo llegaré virgen al matrimonio”, todos se rieron, sin embargo, Francisco se lo creyó.

Meses después, me propuso ser su enamorada, yo respondí que sí y él, antes de besarme, me dijo que respetaría mi cuerpo. Yo me quedé atónita, quise aclararle pero me dio vergüenza, así que dejé que piense eso. Ya ha pasado más de un año y él ha cumplido su promesa, no me toca, ni me besa de forma apasionada. Recuerdo que hace dos meses estábamos a punto de intimar, pero antes de concretar el hecho, se alejó asustado.

Doctora, me da tanta pena ver el esfuerzo que hace por controlarse; sé que debería ser sincera y contarle que ya he tenido relaciones sexuales con mis dos exenamorados y con un joven que conocí en una discoteca hace años, pero tengo demasiado miedo a que termine con lo nuestro.

En muchas oportunidades he intentado contarle la verdad, pero cada vez que nombro la palabra “sexo”, él me mira de una forma tan tierna, creyendo que soy inexperta en el tema, y esa mirada hace que no prosiga. Soy una tonta, doctora, ¿qué hago? No quiero perderlo.

OJO CONSEJO:

Querida Stephanie, lamentablemente dejaste que esa mentira crezca y ahora tienes que asumir la responsabilidad, así ponga en riesgo tu relación. Si él ha sido tan bueno contigo como lo mencionas, no merece seguir engañado.

Búscalo, y en un lugar donde estén solos, porque no sabes cómo será su reacción, si llorará o se enojará, cuéntale la verdad. Suerte.