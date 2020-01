MAGALY MORO

Mauricio (25 años, San Juan de Miraflores). No puedo más con Patricia, doctora. Esa mujer es incontrolable y yo siento que ha perdido todo sentido de respeto por nuestra relación. El problema radica en la manera desenfrenada que tiene de bailar, sobre todo porque es adicta del reggaeton y le encanta coquetear con todos.

Señora Moro, creo en las libertades de las personas, pero hay un límite. Además, ese género musical es de lo peor que he escuchado en toda mi vida: sus letras, su música, casi todo posee contenido sexual, ¿no pueden escribir sobre otros temas?

Por todo lo descrito anteriormente, Patty y yo tuvimos una fuerte discusión que lamentablemente terminó en insultos de mi parte. Sí, sé que debí controlarme, pero no pude, estaba muy irritado y la ofendí. Desde ese momento, ella no quiere saber nada de mí, dice que lo nuestro ya terminó, pero sé que habla desde el dolor. Ella me ama. He pensado en que quiero remediar lo que dije, pero también quiero que Patty tome conciencia. No sé si deba volver ahora y disculparme, porque si hago eso tal vez ella no entienda lo que hizo mal. ¿Por qué tiene que ser tan complicado?, yo solo quiero estar bien, quiero confiar en ella, en su amor. ¿Qué debo hacer, doctora? Estoy sumamente desesperado, pero tampoco quiero dar mi brazo a torcer. Patty no debe aprovecharse del amor que siento por ella.

Mis amigos me han dicho que una mujer así solo traerá desgracias a mi vida. Aconséjeme, por favor.

Estimado Mauricio, no te dejes llevar por tus impulsos. Una relación de pareja debe basarse en la confianza. Busca ayuda profesional para que los pueda orientar a ambos a tomar mejores decisiones. Tal vez estás exagerando en relación a su forma de bailar. Si ella está contigo es porque te quiere. Conversen y escucha lo que te dice el corazón. Solo tú la conoces mejor que nadie.