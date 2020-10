Miguel Ignacio (44 años, San Juan de Lurigancho). Doctora Magaly Moro, le escribo en forma de desahogo, porque no sé a quién contarle lo que estoy sintiendo. Estoy casado desde los 30 años con Marcia y tenemos tres hermosos hijos. He tenido una vida plena, pero no feliz por completo. Siempre he sentido que me falta algo y creo que, después de muchos años, por fin sé que es.

Hace un mes, cuando limpiaba el depósito de mi casa para saber qué artículos tenía que botar, encontré una caja con mis cosas de adolescencia. Empecé a sacar mis juguetes de colección, algunas prendas y, entre las páginas de un viejo álbum de fotos, cayeron 4 cartas escritas a mano. Las miré por ambos lados y no pude recordar de quién eran, así que decidí abrirlas.

En las dos primeras cartas no había firma y la letra ya estaba borrosa, por lo que pensé que quizás solo se trataba de papeles sin importancia. Las iba a desechar, cuando unas iniciales al pie de la hoja me llamaron la atención, sabía que esas letras y esa caligrafía la había visto antes. Me quedé mirándolas por unos minutos, hasta que lo recordé; no había duda, estas cartas eran de Pamela. Las puse contra la luz y empecé a leer, eran notas de amor.

Doctora, me emocioné tanto que me olvidé de mi vida actual. Lo único que quería era saber dónde estaba Pame, mi primera enamorada. Desde entonces no he dejado de pensarla. A veces me encierro en mi cuarto a buscarla por las redes sociales, pero no sé nada de ella. ¿Qué hago, doctora, debo seguir buscándola?

OJO CONSEJO

Querido Miguel Ignacio, piensa bien las cosas. Realmente, ¿quieres remover el pasado? Ten en cuenta que se trata solo de una ilusión de adolescencia, no arriesgues la vida que tienes actualmente por simples recuerdos. Te recomiendo que te tomes un tiempo, analiza qué es lo que quieres para ti. Si estás buscando a un examor es porque no estás feliz con lo que tienes. Suerte.

