Ximena (32 años, San Martín de Porres) Doctora Moro, le escribo esta carta para pedir de su ayuda, pues realmente no sé qué hacer con mi vida amorosa. Hace pocos meses conocí a Renato, un guapo muchacho cinco años menor que yo.

Al inicio, me pareció un hombre detallista, centrado y muy respetuoso, por eso llamó mi atención de inmediato. Pronto iniciamos una relación amorosa y la edad jamás fue un problema para nosotros. Todo iba de maravilla hasta que Renato empezó a ponerme apodos que, a mi parecer, son sumamente ridículos, como “Osita linda”, “Caramelito mío” o “Bebé pandita”.

Cada vez que se refiere a mí de esa manera no puedo evitar no avergonzarme. Incluso, ha llegado a llamarme así delante de nuestros compañeros de trabajo, quienes solo atinan a reírse a escondidas. Pero no solo eso, señora Moro.

Todos los días me deja chocolatitos o cartas de amor en mi escritorio. El último regalo fue un peluche gigante de panda con un globo en forma de corazón. No se imagina la vergüenza que sentí al caminar con semejante animal de felpa. Naturalmente mentí y le dije que me había encantado, pero la verdad es que su regalo se encuentra escondido en lo más profundo de mi armario.

Doctora, yo soy una mujer profesional y de perfil bajo, jamás me han gustado esas muestras de afecto y creí, erróneamente, que Renato era lo suficientemente maduro para entender eso.

La situación me incomoda muchísimo. ¿Debería terminar con él? Aconséjeme.

OJO CONSEJO:

Querida, lo mejor que podrías hacer en este caso es sincerarte con Renato. Cuéntale cómo te sientes con sus regalos y palabras. Quizás él actúe de esa forma porque piensa que a ti te agradan sus muestras de afecto. La comunicación es clave, especialmente en los primeros meses de relación. Lleguen a un acuerdo en el cual ambos se sientan cómodos. Mucha suerte.

