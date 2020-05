Magaly Moro

Iveth (23 años, San Juan de Miraflores). Doctora Moro, estoy desesperada. Luego de realizarme una prueba de embarazo a escondidas de mis padres, he descubierto que estoy esperando un bebé en plena crisis sanitaria por coronavirus.

La noticia me ha tomado por sorpresa, jamás imaginé que me convertiría en madre en un momento tan delicado para mí y todo el país.

Lo que más me asusta es contarle a mi pareja. Eduardo y yo vamos más de tres años juntos, pero siempre me ha dejado en claro que no desea tener hijos hasta dentro de siete años, dice que aún somos muy jóvenes y que debemos aprovechar el tiempo en nuestras profesiones. Yo también estaba de acuerdo con ello, pero ahora me siento sumamente confundida.

Señora Magaly, no le he contado a nadie de mi embarazo. Si se lo cuento a mis padres se preocuparán demasiado por mí y, peor aún, si le digo la verdad a Eduardo probablemente se enoje conmigo.

Ambos hemos culminado nuestras carreras; sin embargo, a Eduardo lo han despedido por no ser capaz de hacer teletrabajo. Prácticamente, el único sustento que tendríamos sería el mío, pues no quiero pedirle dinero a mis padres. He intentado hablar con mi novio, pero siempre que lo hacemos me cuenta una mala noticia como, por ejemplo, que su familia no le está yendo bien económicamente o que apenas le alcanza para pagar las cuentas de su casa.

¡No sé que hacer, doctora! Mi embarazo complicará la vida de todos mis seres queridos y es lo último que quiero. ¿Cómo se lo digo? Ayuda.

OJO AL CONSEJO

Estimada Iveth, debes estar tranquila para que tu embarazo no tenga complicaciones. Te aconsejo que le digas lo antes posible a tus padres y a Eduardo, se merecen la verdad. Al inicio puede que se sorprendan o se enojen, pero estoy segura que todo se solucionará y será un motivo más de alegría. Por otro lado, no pienses tan negativamente y disfruta de esta nueva etapa de tu vida. Suerte.