Robert (38 años, Breña). Doctora Magaly Moro, estoy sufriendo demasiado por culpa de mi expareja. Tuve una relación por más de tres años con Mary, una mujer divorciada con tres hijos. Jamás tuve problema con sus niños, por el contrario, desde que los conocí me llevé muy bien con ellos, porque eran pequeños tranquilos.

Además, sabía que eran parte de Mary y yo la amaba mucho como para rechazarlos o hacerles daño. Todo iba bien, hasta que ella me invitó a vivir a su casa. En la convivencia pude ver su verdadera cara. Era fría, calculadora y cruel con sus hijos.

Doctora, sin mentirle, casi todos los días les pegaba. Al comienzo trataba de no meterme, pero con el pasar de los días, me encariñaba más con los niños y me dolía escuchar sus llantos, por eso los defendía. Ella me decía que no me meta porque no son mis hijos, y tenía razón pero no podía ver tanta maldad por parte de una madre.

Un día fue tanta mi cólera que fui a denunciarla a la comisaría para que se lleve un susto y pare con los golpes. Los policías llegaron y se la llevaron, pero solo por 6 horas. Cuando regresó me botó de la casa por haberla denunciado. Mis pequeños se quedaron llorando al verme partir, porque sabían que al irme nadie podría cuidarlos.

Desde entonces, no dejo de pensar en ellos ni en Mary. Me desespero no saber cómo están esos niños, a quienes quería como si fueran míos. Siento que la única forma de volver a ayudarlos es estando junto a esa loca, pero no sé si es lo adecuado. Por favor ayuda, ¿qué hago?

OJO CONSEJO:

Querido Robert, entiendo tu preocupación por los pequeños, pero no puedes volver a una relación solo por eso.Busca ayudarlos desde afuera. Recurre a las autoridades, anda al ministerio correspondiente. Alguien tiene que hacerte caso. Asimismo, busca asesoría legal para poder quitarle los niños a esa mujer. No te des por vencido. Mucha suerte.