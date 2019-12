Rosa (20 años, Surco). Doctora Moro, creo que encontré al amor de mi vida. El problema es que mi padre no está de acuerdo conmigo.

Hace meses empecé a sentir un gusto especial por comer pizza, por lo que mis amigos y yo comenzamos a pedir delivery. Todo marchaba bien hasta que un día Julián, el repartidor, se apareció en mi casa con el pedido y una hermosa sonrisa. Ese suceso se repitió un par de veces más hasta que él me preguntó mi número, según dijo, para que en las próximas entregas pueda avisarme por dónde va el pedido. Obviamente me di cuenta que era una excusa, pero igual se lo dí. Desde entonces comenzamos a conversar y salir. Sin embargo, todo se puso terrible cuando mi padre se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo.

Me gritó que cómo podía fijarme en un chico sin futuro, que debería pensar en grande, ver más allá, pero yo le respondí que él es un muchacho con grandes aspiraciones y sueños, que planea ingresar a la universidad para estudiar Periodismo. Cuando mi papá escuchó esto se puso peor, dijo que nunca tendría nada bueno que ofrecerme, que esa carrera era de las peores pagadas.

Doctora, aunque soy joven, sé qué significa el amor y creo que tengo derecho de vivir mi vida. El problema es que no sé cómo hacer para que mi padre comprenda que Julián y yo estamos enamorados y que ser repartidor no es malo, sino una muestra de querer ganarse la vida dignamente. Realmente me siento desesperada porque no quiero perderlo. Ayúdeme, por favor. ¿Cómo hago para que mi papá cambie de opinión?.

