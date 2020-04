Magaly Moro

Manuel (Callao, 31 años). Doctora Magaly, en este tiempo de cuarentena he buscado la manera de entretenerme en casa leyendo libros, viendo series o navegando en internet. Recientemente encontré un juego de ludo y desde hace una semana estoy jugando con mi enamorada, Paola, a la distancia.

Al principio, no había ningún problema si me ganaba o yo hacía lo propio. El inconveniente se daba cuando jugábamos en grupo, con mis amigos o amigos de ella, y me “comía” su ficha. Yo sé que puede parecer absurdo, pero Pao se amargaba cuando esto ocurría y lo evidenciaba con el icono furioso. Yo me burlaba de la situación, sin saber que se iba a molestar de verdad.

Cuando hablábamos después de cada partida, la sentía incómoda, cortante, sin ganas de hablar.

El mal humor se le pasaba después de horas, pero al día siguiente volvíamos a jugar. La escena se repetía: yo ganaba y me “devoraba” sus fichas en presencia de mis amigos, y se molestaba. Esta situación llegó a tal punto que Pao me dijo que estaba cansada de todo y que necesitaba tiempo para saber si realmente quería estar conmigo.

Me cuesta creer que quiera terminar por un simple juego. No sé si su actitud se deba a ello o quizá no quiera seguir con la relación por otros motivos. He intentado conversar, pero se excusa con que prefiere no referirse al tema. Entiendo que estos días de cuarentena ha vuelto a la gente más sensible, pero esto me parece exagerado. ¿Qué me aconseja, doctora?

Estimado Manuel, la actitud de Paola efectivamente es exagerada. Me parece infantil que quiera terminar su relación solo porque le ganas en un juego. Considero que debes conversar seriamente con ella sobre el tema. Es probable que pueda existir otro motivo, pídele que sea sincera contigo. Lo correcto es que se digan las cosas tal y como la sienten para hallar una solución.

Mucha suerte.