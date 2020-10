Magaly Moro

Anthony (38 años, Villa El Salvador). Señora Magaly, creo que todo el Perú está emocionado por el regreso de la selección a las canchas, excepto Kassandra, mi esposa. Por más que intento que se siente conmigo a disfrutar de los partidos, ella se niega y hasta me esconde el control remoto.

Como se habrá dado cuenta, a mí me encanta el fútbol, pero a mi pareja simplemente no le importa, lo detesta. “Son un montón de tontos con dinero que van detrás de una pelota”, me dice con molestia. Aunque yo no creo lo mismo, respeto su opinión e intento no caer en sus provocaciones. Por eso, prefiero ir a la casa de mis amigos para que nadie me fastidie. Sin embargo, ya no puedo huir como antes y solo me queda gastar mis datos y ver uno que otro partido escondido en el baño.

Ahora que la Bicolor está luchando su cupo para el Mundial Qatar 2022, no pienso perderme ninguno de los partidos y grito a todo pulmón cada uno de sus goles, cosa que a Kassandra la pone de mal humor. Imagínese que hasta se negó a dormir conmigo porque me puse a ver el encuentro contra Paraguay. Es una exagerada y ridícula. Me molesta que se ponga en ese plan porque yo sí estoy dispuesto a aguantar sus aburridas telenovelas turcas con una sonrisa, pero ella no puede hacer lo mismo por mí. ¿No le parece injusto, doctora?

Falta un mes para el duelo contra Chile y me gustaría ver el “clásico del Pacífico” con mi chica, pero creo que es imposible. Ella no quiere dar su brazo a torcer. ¿Qué puedo hacer entonces?

Anthony, lo mejor será negociar y llegar a un acuerdo para repartir el tiempo en el televisor. Asimismo, pregúntale exactamente qué es lo que le fastidia tanto del fútbol, alguna razón debe existir detrás de ese odio irracional. Quizás así entiendas mejor su punto de vista. Del mismo modo, explícale por qué a ti te apasiona tanto para que ella pueda entenderte. Suerte.

