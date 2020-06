Magaly Moro

Diana (33 años, Surquillo). Doctora Magaly Moro, estoy demasiado mortificada con la actitud que está teniendo mi novio. Realmente no soporto que llore todos los días por su madre. Sé que Jeremías siempre ha sido muy pegado a su familia, en especial a su mamá ya que es su engreído por ser el último hijo, pero no pensé que le afectaría tanto estar alejado de ella.

Desde que empezó el estado de emergencia, no hace más que llorar cada vez que habla por teléfono con su progenitora. Es más, no hay noche que no haga videollamada con mi suegra y eso me resulta incómodo, porque hace la conexión desde nuestra cama e innumerables veces me ha enfocado cuando yo estoy durmiendo o me encuentro desarreglada. Es vergonzoso. Siento que aún estando lejos, la señora vive conmigo. Lo peor es que ha llenado nuestra casa con fotos de ella con él.

Pasa, las mira y se pone melancólico, otra vez. “La extraño demasiado, extraño su comida, sus abrazos, sus mimos por las tardes cada vez que me escapaba a verla después del trabajo”, me cuenta constantemente. Le juro, doctora, que busco entenderlo, porque yo también extraño muchísimo a mi querida madre y me hace falta en mi día a día, pero siento que mi pareja exagera. Se lamenta las 16 horas que está despierto y cuando duerme sigue en la misma situación, porque sueña que la cuarentena será para siempre y por lo tanto estará en casa toda su vida. Necesito un consejo, señora Moro, considero que todo se está volviendo insoportable.

Ojo al consejo

Diana, no todos canalizan el dolor de no tener a alguien cerca de la misma forma. Jeremías ha sido toda su vida pegado a su madre y no tenerla cerca, como lo solía hacer, le afecta. Él es sensible, así lo conociste y es parte de su personalidad. No obstante, si puedes comunicarle que te incomodan algunas cosas, aún más si te involucran, podrían llegar a un mutuo acuerdo. Conversen.