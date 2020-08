Magaly Moro

Alexander (25 años, Chorillos). Señora Magaly, gracias de antemano por aceptarme en su columna. Quizás mi caso parezca raro y hasta ridículo, pero es totalmente real y necesito de sus consejos más que nunca.Le cuento lo que pasó.

Hace unas semanas había visto una noticia sobre celebridades de Chollywood que mantienen hasta el día de hoy una relación tóxica. Evidentemente, entre todos ellos resaltaba el romance fallido entre “Mero Loco” y Susy Diaz. En aquel instante, estaba con mi novia viendo la secuencia entre risas y nos resultó muy gracioso cuando el “Mero” intentó reconquistar el corazón de Susy y esta lo mandó al diablo.

¿Por qué le cuento todo esto? Pues mire, el drama parte cuando le dije a mi novia, en son de broma: “Somos nosotros, ¿no amor?”, por el hecho de terminar y regresar a cada rato. Mi chica se lo tomó muy bien y me respondió: “Tú tampoco sirves ni para la cama”, justo lo que le había dicho Susy a su examor. Para mí eso no fue ofensivo, sabía que era un chiste nada más. “Eso no es lo que dicen las otras”, le respondí de nuevo entre carcajadas.

Señora Magaly, solo bastó que respondiera eso para que mi pareja me tirara una cachetada de manera sorpresiva. Me quedé helado y ella me dijo que no era posible que jugara con eso y que estaba muy molesta conmigo. Desde entonces, está resentida conmigo y piensa que le soy infiel, ¿puede creerlo? No quiero disculparme porque no he hecho nada malo. Además, todo era parte de una broma. Aún así, la extraño mucho. ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Estimado Alexander, me parece que tu enamorada está exagerando la situación y que le falta un poco de correa. Si ambos se bromean siempre de esa manera, no le veo el problema. Sin embargo, si es la primera vez, deberías medir un poco más tus chistes, ya que puede que no le gusten. Habla con ella y explícale lo que pasó realmente. Sé que te escuchará. Suerte.