Magaly moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Joaquín (32 años, Miraflores). Señora Moro, no quiero ser duro con Leticia, pero ella está cada vez más loca, parece que con cada cambio de look que se hace, quisiera cambiar también su vida. A mí no me molestaría si estos cambios no fueran tan radicales y no solo hablo de sus peinados, sino también de su forma de vestir.

Leti y yo llevamos juntos dos años y en tan corto tiempo la he visto cambiar de maneras muy extrañas. A veces ni siquiera le quedan bien los peinados que se hace, pero ella insiste. Tengo miedo de decirle que debe calmarse porque en realidad se afana mucho por verse bien. Ya le aconsejé que debería preocuparse por cosas más importantes como iniciar una maestría o encontrar un trabajo mejor, pero ella está tan obsesionada con sus look. Gasta mucho dinero en esa trivialidad.

Leti no era así, no sé en qué momento se transformó en una mujer tan superficial, ¿a quién querrá impresionar?. Creo que la culpa es de su amiga Pamela, ella la hace dudar de su apariencia, la hace sentir insegura. Intento no meterme en las decisiones mi pareja, sobre todo en el tema de sus amistades, pero qué debo hacer si veo que estás la conducen por el mal camino. Lo único que hace esa chica por mi enamorada es que se pierda y no se preocupe de las cosas realmente importantes.

No sé qué hacer, doctora Moro, ayúdeme. Debo admitir que su nueva apariencia no me gusta para nada y justo se transforma cuando pensaba presentarle a mis amigos del trabajo.

OJO CONSEJO:

Joaquín, por todo lo que dices pareces estar cansado de tu pareja. Los problemas no se solucionan con castigos hacia la otra persona. En una relación de pareja debe hacer mucho diálogo. Si no le dices lo que te molesta sin alterarte, ella no va comprender qué está haciendo mal. Por otro lado, no está bien que critiques sus gustos, mejor intenta entender por qué cambia tanto. Suerte.