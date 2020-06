Salvador (30 años, San Martín de Porres). Estimada doctora Magaly, le escribo con la esperanza de que me ayude a resolver mi problema.

Le cuento lo que está pasando. Mi enamorada Julieta es una chica aficionada a las telenovelas. Desde que la conocí me manifestó que ese era su pasatiempo favorito. Entiendo su gusto por estas historias. A mí también me encanta ver series y películas en cable o Netflix. Sin embargo, opino que nuestras preferencias o lo que consumimos en televisión deben estar acorde con nuestra edad.

Julieta tiene 30 años, igual que yo, entonces, creo que debería ver programas o telenovelas de acuerdo a su nivel de madurez.

No obstante, en ese aspecto ella sigue siendo una niña. Resulta que desde hace dos semanas ve casi todos los días “RBD”, la versión mexicana de “Rebelde Way”.

Le he preguntado por qué ve esa telenovela y ella me ha dicho que le trae bonitos recuerdos de los años de la universidad, que siempre le encantó esa ficción porque le parece muy divertida y que ama las canciones de la banda.

Es una fan más de esa telenovela y eso me avergüenza porque ella ya no debe mirar ese tipo de contenidos que, considero, son para adolescentes.

He tratado de hacerle entender mi punto de vista, pero ella se niega a comprender. Me dice que estoy equivocado y que debo respetar sus gustos. Este tema ha sido motivo de discusión en varias oportunidades y ya no deseo seguir enfrentado con ella. ¿Qué hago, doctora?

OJO CONSEJO:

Estimado Salvador, opino lo mismo que Julieta. Son sus gustos y tienes que respetarlos. Ella tiene todo el derecho de disfrutar de ellos. Piensa que si fuera al revés no te gustaría que te digan qué es lo que debes o tienes que ver. Reflexiona y conversa con Julieta sobre el tema.

Es importante que esto quede claro para que su relación siga adelante.

