Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

María (33 años, Lince). Señora Moro, ayúdeme, por favor. Me siento decepcionada. Pensé que el hombre de mi vida era sincero conmigo, pero me engañó.

Gael y yo tenemos tres años de relación. Hace casi un mes me pidió que me case con él y me entregó un hermoso anillo de compromiso hecho en oro. Me dijo que lo compró apenas abrieron las joyerías de los centros comerciales.

Realmente me emocionó que me pidiera que sea su esposa, yo acepté de inmediato. Durante estos días empecé a revisar páginas de internet para escoger vestido, zapatos y todo lo necesario para una pequeña ceremonia. Pensábamos casarnos en agosto del 2021.

En esa búsqueda virtual que estuve haciendo encontré algo que me llamó la atención. Hallé la foto de mi anillo. Estaba publicada en una página de Facebook. Me fijé en el precio y su costo increíblemente era de 15 soles. Llamé al número de celular que aparecía en la imagen para saber si había un error en el monto. Me dijeron que ese era el precio correcto, que el anillo era de fantasía, copia de un original, el cual era de oro de 24 kilates. Me explicaron que era fácil diferenciarlos porque el “bamba” no tenía una pequeñísima letra A como marca. Al escuchar esto, corrí a buscar mi anillo y comprobé que era una simple copia.

Indignada por lo que descubrí llamé a Gael para reclamarle su engaño. Me confesó su mentira y me aseguró que pensaba darme más adelante un anillo original.

No puedo perdonarlo, doctora. He pensado en cancelar la boda. ¿Qué me aconseja?.

Ojo al consejo

Estimada María, considero que el valor económico del anillo no importa. Si Gael no pudo comprar uno original tal vez fue porque no estaba en sus posibilidades. Que te haya dado esa copia de anillo no significa que no te quiere.

Considero que debes hablar con él. Entiendo tu molestia, pero me parece exagerado cancelar tu matrimonio por eso.

Mucha suerte.