Cristina (29 años, Independencia). Doctora Moro, estoy muy decepcionada de Martha, quien era mi mejor amiga desde hace 10 años. A ella la conocí en un bus camino a mi universidad, se podría decir que le salvé la vida, ya que se desmayó en mis pies y yo fui la primera en auxiliarla, e incluso la acompañé hasta el hospital. Desde entonces nos hicimos superamigas, casi hermanas.

A todos lados íbamos juntas. Sin embargo, todo cambió cuando inicié mi romance con Sergio hace dos años. No quería dejarla de lado, así que desde un inicio busqué involucrarla en mi relación: salíamos a comer y a bailar siempre los tres.

Tanto tiempo compartíamos que, sin darme cuenta, se hizo la mejor amiga de mi novio. Esa idea me encantaba porque no había ningún secreto entre nosotros. Muchos me decían que estaba loca por involucrar tanto a Martha, pero yo lo ignoraba, confiaba en ella a ciegas.

Doctora, esa venda se me cayó hace unas semanas. Debido a la pandemia quedé varada en México, a donde vine por un viaje de trabajo. Todo este tiempo llevé una relación a distancia con Sergio. Al inicio todo estaba saliendo bien, hasta que empezó a cambiar su actitud. Era más frío y yo no entendía por qué.

Traté de darle todo el amor a distancia, pero no era correspondida. Hace unos días el hermano de Sergio me dijo que él había visto las conversaciones de mi pareja con mi amiga y ella le decía que yo estaba con otro hombre en México y le era infiel. Algo totalmente falso. Me siento mal y no sé qué hacer. Tengo miedo enfrentarla, ayúdeme.

OJO CONSEJO

Querida Cristina, claro que debes enfrentarla para conocer las razones de sus actos. Es importante que recuerdes que quien te quiere, no anda buscando hacerte quedar mal. Quizás Martha era en tu vida un lobo disfrazado de oveja. Analiza si vale la pena continuar con esa amistad. Respecto a tu pareja, también piensa si deseas seguir con alguien que anda creyendo rumores de ti sin preguntarte nada. Suerte

