Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Mateo ( 35 años, Breña). Doctora, estoy muy dolido con el comportamiento de Cecilia, mi enamorada.

Este fin de semana fue nuestro primer aniversario. Con dos semanas de anticipación empecé a planearlo porque quería que sea una fecha inolvidable, sobre todo, porque ella ha tenido días complicados en el trabajo, así que mi intención era festejar y a la vez intentar que se despeje de tanta presión laboral.

Sé que Ceci es romántica, así que separé el segundo piso de un restaurante barranquino, lo llené de rosas, le compre el funko que tanto buscaba para completar su colección de superhéroes y solicité el servicio de mariachis . Todo estaba planeado, había hecho una lista, para que nada se me pase. Iba a ser fantástico y lo mejor de todo es que ella no se lo esperaba.

Llegó el día. Nuestra cita era a las 7 de la noche. Como se demoraba en llegar, la llamé. Me dijo que tuvo que hacer un cambio en un informe y que eso la retrasó. Doctora, llegaron los mariachis y ella no estaba, fue vergonzoso. Cuando salí a buscarla porque me dijo que estaba llegando, vi como a dos cuadras del local se bajaba de un auto y se despedía con un chico dándose un apasionado beso. Mi corazón no aguantó, me puse a llorar y corrí lejos del lugar.

Han pasado días y ella solo me manda mensajes de enojo porque piensa que le jugue una broma al irme del restaurante sin decir nada. La verdad es que no sé como decirle que vi su infidelidad y no tengo el valor para enfrentarla. ¿Qué puedo hacer?

OJO CONSEJO:

Querido Mateo, lo que debes hacer es enfrentar la situación, no sigas atado a una relación en donde hay faltas de respeto e infidelidad. Ten el valor y termina con ese romance que lo único que está trayendo a tu vida es sufrimiento. Estoy segura que encontrarás a alguien que te ame realmente y valore esos detalles. Mucha suerte.