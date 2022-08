Magaly Moro

Rolando (48, Comas). Doctorcita, leo su columna desde que era un adolescente y estoy seguro que usted me ayudará a proceder sabiamente para solucionar mi problema. Resulta que Marcela, mi expareja, les coquetea descaradamente a mis amigos.

Nosotros estamos separados hace año y medio. Yo amaba a esa mujer, pero era muy tóxica y, por más que intenté, no pude salvar nuestra relación. No sabe cuánto me deprimí con esa ruptura, sobre todo por mis hijos, pero seguir a su lado hubiera causado más traumas en mis pequeños.

Actualmente, Marcela y yo tenemos una relación cordial de padres. No obstante, yo siento que aun le gusto, siempre me coquetea o me invita a comer. Yo prefiero mantenerme alejado y creo que esta distancia le afecta, por tal motivo busca incomodarme. ¿Cómo? Coqueteando con mis amigos.

Marcela es guapa, pero mis patas saben todo lo que me hacía, así que la tienen vetada. Pero ella los agrega al Facebook, los sigue en Instagram e, incluso, les envía mensajes. “Oye, bro, dile a tu mujer que no me acose”, me escribió en un grupo de WhatsApp uno de mis amigos más molestosos.

Conozco tanto a mi ex que, si le menciono este asunto, sé cómo me va a responder. Se ofenderá, dirá que no la dejo hacer su vida y que la amo. Doctora, no quiero volver a pasar por situaciones incómodas, pero estoy muy fastidiado con esta situación. ¿Qué hago? Ayúdeme, por favor.

Ojo con el consejo

Querido Rolando, si ya sabes cómo va a reaccionar Marcela, entonces no le digas nada y evita tener problemas. Lo que sí te aconsejo es que establezcas límites con tus amigos y sus bromas. Menciónales que este tema te incomoda y que eviten nombrar a tu expareja. Si continúan con el tema, resalta la importancia de respetar al otro, especialmente si hay una amistad. Suerte.