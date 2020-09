Magaly Moro

Juliana (29, Villa El Salvador). Señora Moro, quizás suene muy pretenciosa, pero estoy harta de un ex que no me deja en paz. Con Fabrizio tuve una relación de cuatro años, estuve completamente enamorada de él, lo cuidé, lo respeté hasta con el pensamiento y él solo me generaba sufrimiento.

Antes de esta relación, yo solo había estado con un chico y las cosas terminaron por inmadureces. Se podría decir que con Fabri conocí el amor, pero nunca me sentí valorada. Lo peor de todo, señora Moro, es que este chico me engañaba y yo era tan confiada que jamás lo noté.

Dicen que cuando los amigos de una pareja te coquetean es porque te están siendo infiel y como ellos lo saben, ya no hay respeto. Pues todos sus amigos me gileaban, eso me indignaba y aunque se lo decía a mi entonces pareja, él solo se reía. Por cosas de la vida descubrí sus engaños. Terminé con él y me sentí muy bien, me resultó fácil olvidarlo por todo el daño causado. Sin embargo, Fabrizio no logra superarme a pesar de los años. Me invita a salir, me escribe, me envía mensajes recordando momentos del pasado, no me da un respiro. A veces desaparece por meses, entonces pienso que al fin me liberé de él, pero de pronto aparece.

Una vez lo llamé y le dije que lo perdonaba por el daño que me hizo, también me pidió perdón y le aconsejé que se dé una oportunidad y deje el pasado atrás, que lo nuestro ya estaba enterrado. Lo aceptó pero increíblemente me volvió a invitar a salir. Empiezo a sentirme hostigada, no sé cómo actuar. ¿Qué hago, doctora? Ayúdeme.

Ojo al consejo

Estimada Juliana, eres una persona paciente y muy considerada, pero es momento de ponerle un alto a la situación. Elimina de todas tus redes a Fabrizio y hazle saber que empiezas a sentirte hostigada. Si este joven continúa insistente y robando tu paz, entonces amenázalo con que tomarás otras medidas. Esperemos que de esta manera deje de molestarte. Mucha suerte.