Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Fernando (24 años, La Victoria) Señora Magaly, para mí siempre ha sido muy difícil confesar que sufro problemas de autoestima. Sin embargo, cuando conocí a Claudia mis inseguridades se esfumaron por un tiempo, ella es la única persona que me entiende y ama como soy.

Claudia es una mujer excelente y el tipo de chica que siempre he buscado para mi vida. Me da mi espacio personal, es hermosa, dulce y tiene una gran madurez para su edad. Lo único que me tiene acomplejado es el tema de su estatura. Por más que trato de olvidarme de ese pequeño detalle, no puedo.

Mi novia mide un metro noventa, mientras que yo apenas llego al metro setenta. La verdad es que nunca me he considerado bajito, pero al estar a su lado me veo demasiado pequeño y eso me causa algo de vergüenza. Por lo contrario, a ella no le importa en lo absoluto y envidio lo segura que es de ella misma.

Mis amigos y familiares suelen hacerme bromas sobre cómo nos vemos y sus chistes pueden llegar a ser hirientes. Debido a la ansiedad, he decidido a comprarme zapatos con plataforma para verme más alto y, peor aún, he evitado llevar a Claudia a reuniones o fiestas para que no hablen más sobre nuestra diferencia de altura. Sé que estoy mal y que ella no se merece todo esto, pero me siento intimidado cada vez que alguien ve lo alta que es y lo bajo que soy a su lado. Doctora, quiero vivir mi romance sin sentirme acomplejado. No puedo controlar mis inseguridades. ¿Qué debería hacer? Ayúdeme, por favor.

Ojo al consejo

Fernando, me alegra que tengas a tu lado una pareja que te entiende y ama como realmente eres. No deberías dejar que tus inseguridades afecten tu relación. Asimismo, habla seriamente con tus seres queridos y explicales que sus bromas no son de tu agrado. Además, te aconsejo que acudas a un psicólogo para solucionar tus problemas de autoestima. Suerte.