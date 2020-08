Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Renato (35 años, San Martín de Porres). Doctora Magaly, me encuentro en una disyuntiva. No sé si escoger a mi familia, que me ha acompañado toda la vida y ha estado conmigo en mis momentos más difíciles, o elegir a mi novia, el amor de mi vida y la mujer con quien siempre soñé.

Mi drama empieza así. Hace dos meses Zulema, mi pareja, perdió a su abuelo por coronavirus. Desde entonces no ha querido salir de la casa y tampoco ha querido que yo salga para nada por temor al contagio. Todas nuestras compras las hacemos por WhatsApp, le mandamos una lista a nuestra casera del mercado y ella lo trae a la puerta de la casa.

Entiendo su preocupación y la apoyo; sin embargo, lo que me duele es que como parte de sus medidas de cuidado también está alejarnos de mi familia porque ellos salen todos los días a trabajar.

Doctora, han pasado cinco meses de no ver a mis padres ni a mis hermanos que viven ahí con ellos. Me duele contactarlos solo por llamadas pues no cuentan con internet como para hacer videochats.

Quisiera aunque sea verlos de lejos, desde la puertita, con eso sería muy feliz. Entiendo que no voy a poder abrazarlos, pero con verlos a los ojos me basta.

Le juro que no sé qué hacer, cada vez que le toco el tema a mi novia se pone mal, grita, se desespera y me empieza a llamar inconsciente. “No entiendes que estamos en una pandemia. Por favor, no te quiero perder”, me recalca.

¿Qué hago, doctora Moro? Necesito su opinión.

Ojo al consejo

Renato, entiendo tu deseo por querer ver a tus familiares, por eso te recomiendo que converses con Zulema y le expliques lo importante que es para ti verlos aunque sea de lejos. Espero te pueda entender porque uno nunca sabe cuándo será la última en que ve a un ser querido. Si vas, no te acerques mucho y usa mascarilla por tu bien y el de tus seres queridos.