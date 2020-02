Magaly Moro

Leonardo (32 años, Barranco). Doctora Magaly, disculpa que empiece esta carta con quejas pero estoy muy fastidiado por lo que estoy viviendo con Teresa, mi prometida desde hace diez meses. Sorpresivamente se ha vuelto muy sobreprotectora.

Todo el tiempo me está llamando para saber cómo estoy. A veces me encuentro en una reunión importante de trabajo y si no le contesto las llamadas o los mensajes de Whatsapp, busca comunicarse con mis amigos.

Sé que esa actitud que ha tomado no es por celos, porque nunca lo ha sido. Tengo el presentimiento que es por miedo a que me pase algo, ya que hace seis meses falleció su papá en un accidente automovilístico. Fueron momentos duros para ella que recién está superando.

Mi mamá dice que su actitud se debe a que tiene temor de perder a otra persona que ama, pero doctora, yo me siento vigilado las 24 horas del día y esa situación es bastante pesada. A veces, cuando salimos a pasear, no le gusta ni que coma en la calle o que me ponga al costado de la pista, “puede venir un loco en el volante y te puede atropellar” es su frase recurrente, incluso cuando caminamos por la vereda.

Me preocupa que hasta haya dejado de hacer sus cosas para prestarme atención solamente a mí. Ya no va a estudiar, ni a bailar los viernes con sus mejores amigas como lo solía hacer. Además, mi trabajo como relacionista público me exige que esté en constantes coordinaciones por teléfono y no puedo reportarme cada hora, pero no sé cómo decírselo sin hacerla sentir mal. ¿Qué hago?

OJO CONSEJO:

Leonardo, tu novia está pasando todavía por un momento complicado y esa sobreprotección es parte de su proceso de luto. Es su manera de evitar más dolor.

Sin embargo, si esa actitud te incomoda, lo mejor es que hables con ella y le expliques. Ten bastante tino y paciencia porque lo más seguro es que Teresa no se haya dado cuenta de su comportamiento. Suerte.