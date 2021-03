Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Alicia (33 años, Los Olivos). Doctora Magaly, me encuentro muy confundida en mi actual relación. Estoy con José María desde hace 7 meses, y me gusta mucho su compañía, sus detalles y la forma cómo me cuida. Coincidimos en casi todo, menos en los gustos musicales. Él es amante del rock de los años 60, 70 y 80, mientras que a mí me fascina la cumbia, sobre todo, la peruana.

Yo no puedo estar sin escuchar alguna canción de Armonía 10, Agua Marina o Néctar. Desde que me despierto, agarro mi parlante y pongo mi playlist en Spotify. Siento que es mi dosis de energía para empezar bien mi día. Todo sería perfecto si es que cada uno respetara los gustos del otro. Por mi parte, yo no me meto con su música, porque la he escuchado y no me fastidia.

No obstante, José María sí es bien criticón conmigo. Cada vez que estamos en su auto, me prohíbe poner mis canciones. Me dice: “Ay, Ali, no vas a comparar los temas que estoy poniendo con las tonteras que escuchas. Además, mi auto no es una pollada”. Eso es lo que me estresa, porque piensa que esas canciones son solo para ese tipo de actividades.

Hemos discutido demasiadas veces por eso, pero él no toma en serio mis quejas. Piensa que soy una exagerada y cada vez que le toco el tema, se ríe y se va o me empieza a besar para que me calle. Doctora, realmente me incomoda esta situación porque siento que no puedo ser realmente yo. ¿Qué puedo hacer?, ¿debo terminar mi romance? Necesito un consejo, por favor.

Ojo al consejo

Querida Alicia, para llevar una relación no tienen que ser compatibles en todos sus gustos, pero sí respetarlos.

Si sientes que él no te está escuchando, procura utilizar otras herramientas. Quizás un mensaje por WhatsApp o una carta a mano expresando tu sentir, lo harán reflexionar. Tu pareja debe saber que no estás cómoda a su lado, antes de tomar una decisión.