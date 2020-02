Magaly Moro

Sofía (27 años, Lince). Doctora Magaly, estoy muy molesta con mi enamorado. Julio es un desconsiderado. Yo me esmero en hacerlo feliz, pero a él todo le parece mal.

Hace dos semanas planeamos un encuentro muy íntimo por San Valentín, pero desgraciadamente por cuestiones laborales de último minuto no pudimos vernos el 14 de febrero.

Para ese día tenía en mente darle una sorpresa. Pensaba prepararle una rica cena en mi departamento y luego dejarnos llevar por la pasión. Sin embargo, un informe de trabajo que tuve que hacer me tomó mucho tiempo, por lo que tuve que cancelar mis planes y decirle a Julio que me disculpe por el inconveniente.

Para resarcir mi falla lo cité el último domingo en el cuarto de un hotel. Quería sorprenderlo. Cuando llegó a la habitación le abrí la puerta y le dije que quería que tuviéramos una noche especial, lo senté en la cama y enseguida entré al baño a cambiarme. Había comprado un disfraz de gata muy sexy. Me lo puse y salí del servicio higiénico.

Apenas Julio me vio se paró de la cama y me dijo que cómo se me había ocurrido ponerme ese disfraz, que estaba siendo indecente y demasiado provocadora y que, por favor, me lo quitara.

Le dije que muchas parejas usaban disfraces en la intimidad y que eso no era indecente. Él no me entendió y se fue de la habitación.

Doctora, eso me dolió mucho, Julio me dejó sola y no le gustó mi disfraz, no valoró que quise tener un detalle con él. No hemos vuelto a hablar. Estoy muy dolida. No sé qué hacer.

OJO CONSEJO:

Estimada Sofía, entiendo tu enojo. Como tú dices muchas parejas suelen usar disfraces en la intimidad. Considero que debes hablar con Julio y explicarle cuál fue tu intención. Tal vez es un hombre que no gusta de estos fetiches. Dialoguen para que puedan entenderse. Si no te comprende evalúa si debes seguir adelante con esa relación. Suerte.

