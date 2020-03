magalymoro@grupoepensa.pe

Gisela (28 años, Lince). Estimada señora Moro, recurro a usted para que me diga un buen consejo.

Le cuento mi problema. Tengo un año de relación con Rodrigo. Lo amo con todo mi corazón. Él también me ha dicho que siente lo mismo por mí, sin embargo, estoy dudando de esto.

Le cuento el motivo. Resulta que durante todo este año que estamos juntos, él nunca ha publicado fotos conmigo en sus redes sociales. Me dice que no es necesario que todo el mundo sepa cómo llevamos nuestra relación.

Le he dicho que para mí sería una gran demostración de amor que publicara aunque sea una foto de nosotros. Sin embargo, él mantiene su postura de no querer difundir nada. Él tiene la idea de que las fotografías no reflejan la realidad de las parejas.

Entiendo su opinión y la comparto también. No obstante, muero de envidia cuando veo que los enamorados de mis amigas publican imágenes junto a ellas. Quisiera que Rodrigo también le naciera hacer eso.

En muchas ocasiones le he insistido esto a mi chico, sin embargo, él me ha pedido que respete su opinión.

Considero que no le cuesta nada mostrar una foto de los dos. Ante tanta negativa he llegado a pensar que lo que ocurre realmente es que me está engañando con otra persona o que tiene las intenciones de hacerlo y que si difunde una fotografía de los dos se delataría.

Quiero creerle cuando me dice que me ama, pero la duda me está matando. No entiendo por qué no me complace. ¿Confío en él o no, señora Magaly?

Ojo al consejo

Estimada Gisela, considero que es válida la postura de Rodrigo. Es real lo que te dice de las fotografías de parejas. Si él nunca te ha dado reales motivos para desconfiar no tienes por qué hacerlo ahora.

No arruines tu relación por lo que me parece una banalidad. Más bien, disfruta de los momentos en pareja, de esos que son exclusivamente para los dos. Suerte.