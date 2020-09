Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Julio (32 años. Los Olivos). Doctora Moro, le escribo de una manera desesperada porque no encuentro una explicación a la actitud de mi actual pareja. Empecé una relación amorosa con Rossmery hace ocho meses. Ella tiene un pequeño de 5 añitos y desde que me enteré que es una madre soltera, sentí una gran admiración por ella porque soy consciente de que criar a un hijo sola no es fácil.

Sin embargo, a pesar de haberle demostrado desde un inicio el respeto que siento por su labor, ella nunca ha permitido que yo tenga una cercanía con su pequeño y la verdad no entiendo su actitud. Hasta impide que el niño salga en nuestras videollamadas. Cada vez que coordinamos para conectarnos me dice: “Dame un segundo, voy a ponerle una película animada a Mateíto para que se distraiga en su habitación”, y aunque no me lo diga sé que lo encierra con seguro para que no se escape.

Un par de veces he intentado hablar del tema con ella y siempre termina por esquivar la conversación. Es muy astuta.

No le voy a negar que para mí ha sido un poco complicado compartir la atención de mi pareja con su niño. Incluso al inicio mis padres, tras enterarse que estaba con una madre soltera, me llamaron asustados para que reconsiderara mi decisión de ser padre de un pequeño que no es mío, pero yo los ignoré, porque no me importa. Yo amo a Rossmery y por lo tanto, aunque no lo conozca, también quiero mucho a Mateíto. ¿Cómo no hacerlo si es una partecita de ella?

Necesito su orientación, doctora, no sé qué hacer.

OJO CONSEJO:

Querido Julio, lo más probable es que Rossmery haya tenido experiencias malas en el pasado, por eso no quiere involucrar a su menor hasta estar segura de que tú eres el ideal. Te recomiendo que le des tiempo y confianza. No la presiones. Eso sí, trata de organizar un momento, ya sea de manera virtual, para hablar con ella únicamente sobre ese tema. Suerte.

