Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

José María (36 años, El Agustino). Doctora Magaly, yo siempre he sido un alma libre; en los casi 40 años que tengo, jamás me he comprometido con una mujer, porque no soy de tener relaciones formales. Eso del romance, las citas y los regalitos de aniversario, me parecen bien ridículos. Quizás por eso, cada vez que salgo con una mujer y me dice: “¿qué somos?”, yo salgo sigilosamente del lugar o, si en caso estamos chateando, la bloqueo.

Sin embargo, hace dos meses que estoy saliendo ocasionalmente con Mariana. Ella es una chica tierna, bailarina, hogareña y súper trabajadora. En realidad, es la enamorada que todo hombre quisiera, pero no es lo que yo quiero. Siento que le estoy haciendo daño, porque nunca voy a pedirle que sea mi pareja de manera formal. Solo la quiero para divertirme un rato.

No crea que no he tratado de decirle que yo soy una persona anti relaciones amorosas, porque lo he hecho muchas veces, pero Mariana tiene la idea de que ella con su personalidad y amor va a hacerme cambiar de opinión. Es más, hace una semana, antes de intimar, le dije: “Mar, por favor, quiero que te quede claro que conmigo no vas a tener una relación, mucho menos una boda ni un hogar con jardín e hijos”. Ella optó por mirarme con ternura y callarme con besos.

Doctora, no sé qué puedo hacer, le tengo cariño, pero no como para convertirla en mi enamorada; si sigo saliendo con Mariana solo es para relajarme del estrés laboral. Me encantaría que ella entienda eso, ¿cómo puedo hacerlo? Necesito su ayuda.

OJO CONSEJO

Si tu decisión ha sido no tener una relación, perfecto, es tu vida, pero no puedes ir por ahí lastimando a las personas. Mariana tiene la esperanza de que vas a cambiar por ella, y eso no va a pasar. Lo mejor será que te alejes para que encuentre a un hombre que la ame sinceramente. Tú con el tiempo también hallarás a alguien que esté de acuerdo con tus términos.