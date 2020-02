Magaly Moro

Carlos (29 años, Ate). Señora Magaly, esta situación está a punto de arruinar mi relación con Judith, mi novia y la madre de mi hijo. Desde hace dos años ella y yo planeamos mudarnos a un pequeño departamento cerca de Pueblo Libre. Nuestros trabajos quedan muy cerca y la zona me parece tranquila y segura. No obstante, no hemos logrado salir de su casa hasta el momento.

Su madre no nos quiere dejar ir, doctora. Desde que nació Lucas, mi hijo, decidí mudarme a la casa de mi novia porque su madre deseaba ayudarnos a cuidarlo. Quedarme ahí jamás fue mi plan. Trabajé duro durante un año entero para juntar el dinero suficiente y mudarnos eventualmente.

Ahora que tengo los medios suficientes para darles un hogar digno, mi suegra no desea que nos vayamos, ya que está demasiado encariñada con su nieto. Siempre sale con la excusa de que se quedara sola y que Judith sería una mala hija si la abandona. Lo peor de todo es que mi novia le cree. Se pone a llorar cada vez que le menciono el tema. No quiere mudarse.

Ya no sé cómo explicarle que ella ya no es una niña y que algún día deberá formar su propio hogar, pero no entiende. Vivir con su madre me incomoda muchísimo. Todos los días tiene algo nuevo que criticarme y suele juzgar la manera en cómo Judith y yo criamos a nuestro pequeño.

Amo a mi novia, pero no quiero vivir más con mi suegra. Por más que lo hablamos, su madre siempre encuentra la forma de hacerla sentir mal. Cada día que pasa es un dolor de cabeza. Aconséjeme.

Carlos, habla seriamente con Judith y hazle entender que por más que ella y su madre estén separadas por la distancia, el amor siempre las unirá. Además, te aconsejo que seas claro con tu suegra y le hagas saber tu incomodidad. Todos merecemos privacidad y nuestro propio espacio. Espero lleguen a un acuerdo. Mucha suerte.