Marcelo (27 años, San Martín de Porres). Doctora Moro, estoy desesperado y al mismo tiempo muy avergonzado con mi pareja. Por mucho tiempo he intentado ocultar que detesto la comida que prepara mi esposa, pero ha llegado el punto en el que ya no la tolero más, pero no he sido capaz de confesárselo.

Kathy y yo hemos sido novios desde que teníamos 19 años. Desde que la conocí, siempre supe que era el amor de mi vida y que sería mi futura esposa. Para mí, ella lo tiene todo; sin embargo, la primera vez que probé su sazón me quedé profundamente decepcionado. Eso fue hace muchos años y en aquel instante le mentí porque no quería herir su sentimientos. Ese fue mi gran error y lo acepto, pues continué con mi mentira por mucho tiempo.

Cuando nos casamos, en el 2018, nos mudamos juntos como cualquier pareja. Aunque yo me ofrecí a cocinar para ambos, Kathy insistió en estar en la cocina para, según ella, sorprenderme con sus "manjares". Doctora Magaly, no estoy exagerando, su comida no me agrada en lo absoluto. Es insípida y para nada apetitosa. Todo este tiempo he estado fingiendo. A veces, para no comer más, tenía que mentir que estaba satisfecho o que me habían invitado a un almuerzo, todo con tal de no probar sus platillos. Lamentablemente, ahora con el tema de la cuarentena, ya no tengo más excusas.

Sé que he hecho mal, pero me da mucha pena decirle que la he estado engañando durante tantos años. Temo que lo tome mal y se enfade conmigo. ¿Qué hago? Ayuda.

OJO CONSEJO

Marcelo, te aconsejo que seas sincero con tu esposa. Al inicio las mentiras pueden parecer inofensivas, pero terminan por agrandarse y son capaces de romper una bonita relación. Espero no ocurra lo mismo con la tuya. Me alegra que aceptes tu responsabilidad y espero aprendas de tus errores. Di la verdad y no seas muy brusco con ella. Juntos encontrarán una solución. Suerte.

