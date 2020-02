Magaly Moro

Ernesto (33 años, Callao). Doctora Moro, tengo una relación de casi cuatro meses con Paola, casi todo va bien, excepto por una cosa: sus recurrentes tardanzas. Yo no me considero una persona muy puntual, pero soy consciente que los retrasos continuos molestan a los demás.

En nuestras primeras salidas, yo llegaba diez minutos antes de la cita pactada, pero ella demoraba hasta una hora. No pensé que eso iba a ser recurrente.

Cuando formalizamos nuestra relación las tardanzas siguieron y lo que me daba más cólera era que no me avisaba. Yo llegaba a la hora en la que acordábamos y cuando la llamaba para saber dónde estaba casi siempre me decía que había calculado mal el tiempo.

Muchas veces tuve que tomar taxi, abordar esas combis locas para llegar puntual, pero era por gusto. La situación no ha cambiado por estos días. Incluso cuando voy a su trabajo para recogerla, debo de esperar hasta media hora para que salga.

Hemos perdido funciones de teatro, conciertos, entre otros eventos, por sus tardanzas. El último fin de semana fuimos a un club con sus amigos del trabajo. En la víspera, ella me había dicho que llegue a las 7 am. en punto a un parque de la av. Arequipa para reunirnos.

Me levanté temprano y hasta tomé taxi para llegar a tiempo. Sin embargo, ella llegó media hora después, al igual que sus amigos. Ya le he hecho saber mi molestia, incluso, hemos tenido algunas peleas, sin embargo, los retrasos continúan. Eso me molesta muchísimo, ¿qué puedo hacer, señora Magaly?

Estimado Ernesto, entiendo tu molestia. Tienes que hablar con Paola para arreglar esta situación. No puede ser que sea tan impuntual, además esto es un mal hábito que le ocasionará muchos problemas en diferentes aspectos de su vida. Hazle entender tu incomodidad y pídele que se ponga en tu lugar. Seguramente te entenderá. Mucha suerte.

