Magaly Moro

Armando (29, San Martín de Porres). Ay, señora Moro, me atrevo a escribirle porque no quiero contarle este problema a mis amigos, sé que se burlarían de mí, pero la conducta de mi novia me preocupa. Hace un año inicié una relación con Julieta, le llevo 10 años; al principio pensé que la edad no sería un inconveniente, pero he empezado a sentir el impacto.

Yo me considero una persona más madura y preocupada por la situación que atraviesa mi país, me gusta estar informado y discutir los temas políticos, lamentablemente Juli vive en otra realidad y eso me molesta de sobremanera. Entiendo que a su edad, 19 años, es normal que ande pegada a las redes sociales, pero todo no puede girar en torno a eso, me resulta muy frívolo. Sin embargo, mi novia pasa horas de horas en TikTok, aprendiendo bailes o al tanto de las “tendencias”, en vez de ver noticias o, al menos, conocer los hechos más relevantes que acontecen en el país. Hace poco le pregunté qué opinaba del escándalo del “Vacunagate”, que cuál era su postura y respondió:

“¿Vacuna qué? No sé de qué estás hablando”, mientras se carcajeaba viendo videos de TikTok. Bastante ofuscado le respondí: “Asumo que, por lo menos, debes saber que ya se empezaron a vacunar en el Perú”. Doctora Moro, me sorprendió su respuesta: “¡Wow! ¿Ya nos podemos vacunar en estos días? ¡Qué alegría!”. Me indignó tanto su desinformación que le dije de muy mala gana: “Ay, Julieta, ocupas el tiempo en tonterías. Si te hacen una pregunta en la calle, vas a quedar como una descerebrada”.

Desde entonces, me ha quitado el habla. Acepto que me excedí con mi calificativo, pero siento que me está dejando de gustar; es muy guapa y con sentimientos buenos, pero su desinterés por lo que ocurre en el país y el mundo me irrita. ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Querido Armando, si solo quieres terminar con ella, entonces no estás enamorado de Julieta. Comprendo que te incomode que no esté informada, en efecto es una irresponsabilidad no tener ni siquiera una noción de lo está pasando en el país, pero con amor podrías ayudarla a corregir eso. Piensa bien las cosas y no vuelvas a ser ofensivo, que el respeto nunca falte en tu relación. Suerte