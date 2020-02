Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Raúl ( 26 años, San Martín de Porres). Doctora Magaly, estoy preocupado y a la vez fastidiado porque no sé como decirle a mi enamorada que no quiero salir a ningún lado por San Valentín.

Tengo siete meses con Malena. Ella es súper romántica, detallista y tierna. En realidad, esas cualidades fueron las que más me enamoraron porque sentía que le faltaba esa dulzura a mi vida y con ella a mi lado tenía la dosis perfecta.

Sin embargo, creo que le da mucha importancia a esta fecha enfocada al consumismo. Desde quincena de enero me venía preguntando cuáles serían nuestros planes para el 14 de febrero, pero me hacía el distraído y nunca le contestaba.

No obstante, hace 10 días me llamó y me dijo: " amor, no te preocupes en pensar algo para el Día del amor, porque ya tengo una súper idea". Le pregunté qué era, pero no me quiso decir, solo me adelantó que saldremos de casa.

Doctora, en mis antiguas relaciones también he salido para esta fecha y las calles son un caos. Lo que menos quiero este 2020 es salir. Prefiero quedarme en casa viendo una película como si fuera un día cualquiera. Además, las vendedoras de rosas, chocolates y esas cosas, están al acecho ¡Es insoportable ese panorama!.

Lo peor es que no sé cómo decirle eso Malena, porque también tengo miedo de lastimarla. Ella está tan emocionada porque es nuestro primer Día de los enamorados juntos. Por favor necesito un consejo. Sé que no es justo para mi pareja, pero tampoco es justo para mí festejar esta fecha si no me interesa.

OJO CONSEJO:

Raúl, tienes razón, nadie tiene que obligarte a hacer algo que no quieres, por ello si no deseas salir hoy, lo mejor es que la llames y le expliques tu posición.

No obstante, si al contarle Malena te manifiesta que ya tenía reservado o preparado algo, cumple, pero indícale que solo será por este año, ya que te gustaría también pasar esta fecha haciendo algún plan en casa.