Romina (26 años, San Juan de Lurigancho) Señora Magaly, yo siempre supe que mi novio Ricardo era de esas personas intensas que uno, por lo general, trata de evitar. Sin embargo, jamás creí que llegaría a tal punto de creer que la humanidad está a punto de desaparecer.

Desde que iniciaron los primeros casos de coronavirus en Wuhan, Ricardo empezó a actuar paranoico. Solía decirme que era una señal del fin de los tiempos y no dejaba de advertirles a amigos y familiares que el virus afectaría pronto a nuestro país. En su momento lo tomé como un chiste de mal gusto, quienes lo conocen saben que él tiene un humor negro muy particular. Pero cuando el primer caso de COVID-19 llegó al Perú, todo se salió de control. Lo primero que hizo fue comprar todo el alcohol en gel que pudo, comida, mascarillas y mucho papel higiénico. Por supuesto, lo regañé, su actitud me parecía muy egoísta y poco considerada con los demás, no obstante, él estaba seguro que nada de eso era suficiente y que teníamos los días contados.

Doctora Magaly, yo entiendo que mi pareja tenga miedo, pero ¿no le parece una completa exageración su conducta? Estar en cuarentena y lejos de él es un alivio sinceramente, pero me preocupa su estado mental. Ayer su madre me llamó angustiada porque Ricardo quería huir de casa con rumbo desconocido, todo esto después de ver en las noticias el meteorito que impactó en nuestro territorio. Hablé con él para asegurarle que todo estaría bien, pero creo que ha perdido la cordura. He pensado en terminar la relación, ¿qué hago?

Ojo al consejo

Romina, admiro la paciencia que le pones a tu relación. El aislamiento social genera miedo y angustia, sin embargo, creo que tu pareja tiene algunos problemas mentales que son necesarios de tratar con un profesional de salud. Por ello, te aconsejo que lo apoyes en todo momento durante este difícil proceso. Pero también piensa en ti y en lo que te hace feliz. Suerte.