MAGALY MORO

Ximena (38 años, San Miguel). Doctora, me siento muy sola. Es triste que a estas alturas de mi vida no encuentre al hombre indicado.

Desde muy joven abrí las puertas de mi corazón al amor, aposté por construir una buena relación al lado de Pedro, mi primer enamorado. Sin embargo, nunca funcionó. Lo mismo sucedió con el segundo y el tercero. Tengo casi 40 años, señora Moro; y si bien mis relaciones han sido largas, sigo soltera. Ninguna de mis parejas me satisfizo lo suficiente.

Normalmente, mis relaciones han ido empeorando poco a poco hasta acabarse. Casi siempre sucede que no me siento feliz, siento que nadie me complementa. ¿Qué va a suceder conmigo, doctora?, ¿debo conformarme con estar con alguien que me genere estabilidad, pero no amor?, ¿es así como funciona la vida?Mi última relación fue con un hombre maravilloso, sumamente bondadoso, la clase de persona que cualquiera quisiera a su lado, pero no me sentía feliz del todo y no entiendo por qué con exactitud.

A veces pienso que el problema soy yo, que soy una mujer que merece estar sola y que nadie nació para entenderme y amarme. A pesar de todo, sé que volveré a ilusionarme con alguien más y que al poco tiempo me sentiré vacía nuevamente. Aunque pareciera que estoy bien, porque de alguna forma todo me termina dando igual, no lo estoy. Sufro mucho buscando a la persona ideal, que tenga las cualidades que sueño en un hombre. Es frustrante. Ayúdeme, por favor, ¿qué puedo hacer?

OJO CONSEJO:

Estimada Ximena, al parecer siempre buscas ser el complemento de otro. Lo que puedo deducir es que no te sientes bien contigo misma. Antes de iniciar cualquier relación, pregúntate qué te gustaría hacer con tu vida, qué deseas construir para ti. A partir de eso, todo lo demás se acomodará. No busques en otras personas lo que no tienes en ti. Si es necesario, acude a un psicólogo.