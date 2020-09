Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Daniela (33 años, Carabayllo). Estimada señora Magaly, necesito de sus sabios consejos justo en estos momentos.

Me encuentro profundamente estresada por la situación que vive el país, todos los días pienso que ya estoy contagiada del maldito coronavirus. Desde el primer día de cuarentena he tomado mis precauciones y eso no ha cambiado hasta el día de hoy, a pesar de que todo el mundo parece haber olvidado ya el virus, incluido mi propio marido.

No salir, trabajar desde casa y cuidar las 24 horas a mis niños es terriblemente agotador. Pensar que en cualquier momento me puedo contagiar lo hace aún peor, pero Stefan, mi esposo desde hace cinco años, le resta importancia a lo que siento.

Es más, él está seguro que el coronavirus “ya pasó” y que debería relajarme un poco y vivir más.

Al inicio pensé que Stefan hablaba así solo de broma, pero no. Realmente piensa que ya estamos bien y que “si no se ha contagiado antes, menos lo hará ahora”.

Le escribo porque mi pareja sale con sus amigos del barrio a jugar pelota como antes lo hacía todos los domingos, exponiéndose al contagio. Ni siquiera usa mascarilla y luego regresa a nuestro hogar muy campante. La primera vez que lo hizo, claro que le grité, ya que yo cuido mi salud y la de mis hijos, quienes son la principal causa por la que no he salido desde el primer caso de coronavirus en el país. Aún así, me duele que mi propio esposo sea tan irresponsable y juegue con el bienestar de nuestra familia, solo porque se siente aburrido en casa. ¿Qué hago?

Estimada Daniela, tu esposo es demasiado irresponsable por exponerse así, más aún cuando sabe del peligro que corren tú y tus hijos. Por ello, te sugiero que le des un ultimátum: o deja sus “pichangas” o ya no es bienvenido en tu hogar. Si el problema persiste, considera terminar esa relación. Recuerda que quien te ama realmente te cuida sobre todas las cosas. Suerte.

