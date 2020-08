Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Alberto (55 años, San Juan de Lurigancho). Doctora Moro, mi esposa es la “reina del ahorro”, pero a veces ya se va al extremo. Es verdad que por la pandemia nos hemos quedado con un presupuesto muy bajo; sin embargo, aún podemos comer y descansar tranquilos. Lamentablemente, mi mujer quiere tener más dinero a toda costa y le explicaré el por qué.

Hace unas semanas, y en contra de mi voluntad, María decidió salir a vender mascarillas, protectores faciales y otros implementos para cuidarse del COVID-19. Sabe qué es lo más vergonzoso de esto: solo salió con el único fin de encontrarse a Osito Lima y que le regale 100 o 200 soles, como suele hacer este tiktoker. Todo empezó cuando nuestro hijo Julián nos contó de un joven que salía a las calles a ayudar económicamente a los más necesitados, nos mostró los emotivos videos compartidos en una aplicación llamada Tik Tok y que tienen millones de vistas.

Mi mujer no podía creerlo y de inmediato dijo que su próxima misión era encontrarse a ese muchacho. A nosotros nos causó risa, pero después comprobamos que hablaba en serio. Yo estoy muy molesto señora Moro, le he advertido que, si la veo recibiendo dinero de este tal Osito Lima, me divorcio. No quiero que la cara de mi esposa se haga viral por aparentar ser una persona con pocos ingresos, eso no es verdad. Tampoco soportaría ser la comidilla del barrio por su gran mentira y avaricia. Me molesta que mi compañera de vida sea este tipo de gente. ¿Qué me aconseja, doctora?

Ojo al consejo

Estimado Alberto, me da la impresión de que eres una persona honesta y qué bueno que reflexiones sobre lo que está pasando a tu alrededor. Efectivamente, tienes que hablar seriamente con María y hacerle ver que su actuar no está bien en lo absoluto. No tienes que amenazarla con el divorcio, trata de concientizarla sobre la situación que atravesamos. Suerte.