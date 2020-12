Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Patricia (28 años, San Juan de Miraflores) Señora Moro, estoy atravesando por una situación muy difícil. No quiero perder a mi pareja, pero tampoco deseo contagiarme de coronavirus, no después de haberme cuidado durante tantos meses.

Sergio, mi enamorado desde hace cinco años, está planeando un viaje por fin de año junto al resto de sus amigos. ¿El problema? Además de viajar en plena pandemia, está empeñado en pasar sus vacaciones en Máncora, doctora. Le he dicho que es muy irresponsable ir ahora, justo cuando Piura está sufriendo un rebrote de casos, pero él asegura que no le pasará nada. “Si no me contagié en nueve meses, menos lo haré ahora”, me dijo mientras compraba los boletos de avión.

Después de discutir sobre su irresponsable decisión, Sergio me dio un ultimátum que en ese momento no fui capaz de responder. “¿Me vas a acompañar o me voy solo? Porque de todas formas voy a ir”, me advirtió muy molesto.

Doctora Magaly, no quiero que viaje sin mí a su lado. Estoy segura de que los borrachos de sus amigos aprovecharán mi ausencia para llevarlo a bares de mala muerte. ¡Quién sabe a cuántas mujeres intentarán ligar! Además, he leído sus mensajes privados y a cada rato le repiten a mi chico “lo que pasa en Máncora, se queda en Máncora”.

¿Qué hago? Me gustaría acompañarlo, pero me da miedo agarrar el virus. Mis padres son personas de riesgo y no podría con mi conciencia si les llegara a pasar algo por mi culpa. Ayúdeme.

Ojo con el consejo

Estimada Patricia, te aconsejo que confíes más en tu enamorado. Si Sergio te pidió ir con él, es porque anhela tu compañía. Sin embargo, creo que está tomando una actitud muy inmadura con respecto al viaje. Recuerda que el coronavirus sigue presente y no deberías poner en riesgo tu salud y la de tu familia. Mejor quédate en casa y evalúa el futuro de tu relación. Suerte.