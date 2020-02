Magaly Moro

Melchor (31 años, Independencia). Doctora Moro, mi enamorada Lady quiere que conozca a sus padres y ella cree que tengo problemas con eso. Llevamos tres meses de enamorados y no sé si es muy rápido o el tiempo es el adecuado. Particularmente considero que no existe un momento determinado para conocer a los padres de tu pareja.

Yo, como se lo hice saber a Lady, no tengo miedo de conocer a sus padres y a sus dos hermanos. Cuando me invitó a su casa, le hice una broma y ella lo tomó a mal. "Olvida lo que dije, ya no quiero llevarte a mi casa", mencionó.

Las cosas se han calmado y ella ha vuelto a tocar el tema. Me dijo que su madre es un poco especial, pero que su padre es más buena onda. Por ese motivo, propuso ir a cenar con su padre en algún restaurante para que primero lo conozca a él. Me pareció una buena idea, así que estoy a la espera que se concrete la salida.

Será la primera vez que conozca a los padres de una enamorada, antes no hubo oportunidad ni tampoco interés en ambas partes.

La única preocupación que ronda por mi cabeza es que su padre me reprenda porque Lady llega tarde a su casa los fines de semana. Ambos salimos los viernes o sábados. Algunas veces la he dejado en la puerta de su casa, pero otras veces no, por la distancia. Ella vive en el cono sur y yo, en el cono norte. Es algo complicado, pero cuando hay amor la distancia no importa. No quiero dar mala impresión ¿Debo ir preparado o simplemente actuar normal, doctora?.

Estimado Melchor, te aconsejo que trates de ser tú mismo, no intentes parecer otra persona. Recuerda que las apariencias no son buenas. El padre de tu chica no tiene por qué intimidarte. Él solo procura el bienestar de su hija, como corresponde. Esta reunión permitirá que tú y Lady se conozcan más y fortalecerá su relación. Suerte.

