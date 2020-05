Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Jaime ( 35 años, San Juan de Miraflores). Doctora, siempre he sido un hombre de relaciones largas y en mi último romance hasta tuve planes de casarme, pero no se concretó. Salí dañado de esa experiencia, pero después de un tiempo me enamoré de Mariana. Al mes de estar como enamorados, me presentó a sus familiares; me sorprendí por la pronto que era, pero no me incomodó. Desde entonces cada salida que teníamos era con sus padres, abuelos y hermanos.

Mariana me invitaba a ver una película y cuando llegaba veía a toda su familia en la sala esperándome para ir en manada a pasear. Yo aceptaba, pero no me gustaba la idea de no tener un momento a solas con mi pareja. Además, en cada encuentro yo tenía que asumir los gastos de todos porque Mari me decía que su ex hacía eso.

Doctora, estuve así por cuatro meses y cuando estaba por tirar la toalla, pasó algo peor, ella me llamó para que vaya a verla. Fui y en la puerta me confesó que quería que le pida la mano. Evidentemente, salí huyendo de ahí, le mentí que tenía un asunto familiar y ni volteé a verla. Poco después, me escribió molesta y me terminó. Estaba aliviado porque en el fondo era lo que quería, pero a los dos días me rogó para volver conmigo y no sé por qué, pero acepté. Ese día declararon el estado de emergencia y desde entonces no nos hemos visto, pero me envía mensajes a diario para decirme que se está alistando para el gran día y no sé a qué se refiere. Temo que cuando el confinamiento termine ella me busque para comprometernos. ¿Qué hago? ¡Ayuda!

Ojo al consejo

Querido Jaime, cuando el estado de emergencia concluya lo primero que debes hacer es definir tu situación sentimental. Tienes que buscarla y sincerarte con ella. No estás cómodo con ese romance, no puedes continuar con esa relación solo para no dañarla, con el tiempo Mariana entenderá que esa decisión fue lo mejor para los dos. Casarte solo complicará todo.