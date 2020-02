Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Tulipano (29 años, Arequipa). Querida doctora Moro, reciba un cordial saludo desde la bella Ciudad Blanca, la hermosa Arequipa.

Le escribo porque he tenido un problema que me ha dejado con el corazón partido en mil pedazos.

Hace algún tiempo que una compañera de trabajo, de nombre Marilyn, me anda jalando el ojo. Realmente siento que ella y yo somos almas gemelas, separadas sin duda, y que están pidiendo a gritos unirse y volver a ser una.

Recuerdo haberme ganado diversas llamadas de atención de mis superiores por quedarme contemplando con cara de idiota su melena dorada. Luego de mucha insistencia, la susodicha aceptó tener una cita conmigo, pactamos para el domingo pasado.

El plan era el siguiente: yo iría a su casa a eso de las 7 de la noche e iríamos a comer al restaurante más caro de la ciudad, en el cual ya había reservado una mesa.

El domingo yo no podía más con la emoción. Me había puesto mi mejor traje, incluso me había bañado. En el camino a su casa, compré un ramo de rosas para mi “amada”. Una vez que estuve a una cuadra y media de su vivienda, grande fue mi sorpresa cuando la vi besándose con un señor que luego de fijarme con mayor atención era mi papá.

Me fui en el acto, tras romper las rosas. El lunes, ella trató de hablarme en el trabajo, pero yo la ignoré. Estoy sorprendido, primero, porque descubrí que mi padre engaña a mi madre y nada menos que con quien considero la mujer de mi vida. Estoy desesperado. ¿Qué debo hacer?

OJO CONSEJO:

Estimado Tulipano, debes olvidarte de esa chica, es la amante de tu padre. Considero que si ella sabe del estado civil de tu progenitor eso significa que es una mujer sin valores.

Además, te sugiero que encares a tu padre y que le reveles que sabes de su infidelidad, pídele que aclare su situación. No es justo que tu madre viva engañada. Sé fuerte y valiente. Mucha suerte.

