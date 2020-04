Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Sofía (32 años, San Juan de Lurigancho) Estimada doctora Moro, estoy harta que mi esposo se acabe todo nuestro suministro de alimentos en menos de tres días. Desde que lo conozco, Alejandro siempre ha tenido muy buen apetito y un exigente paladar.

Yo sé que él ama comer y a veces no puede controlarse; sin embargo, debido a la situación actual y a la imposibilidad de ir al supermercado como antes, le he pedido que se mida y consuma solo lo necesario. Lejos de hacerme caso, no puede con la gula y devora todo lo que encuentra en el refrigerador.

Señora Magaly, siento que Alejandro está siendo muy desconsiderado conmigo. Tengo que ir frecuentemente al mercado a abastecernos de alimentos solo para que él se los termine en un abrir y cerrar de ojos. A mí eso no me parece para nada justo, pues soy yo la que se expone al salir a la calle.

Le he reclamado y rogado que, por favor, al menos intenté seguir una dieta equilibrada. Aunque me fastidia que coma todo lo que encuentra en el camino, también estoy preocupada por su salud.

Ale está subidito de peso y creo que la cuarentena le está haciendo mal. Estoy segura que si continúa comiendo como lo está haciendo podría tener serios problemas en el futuro. Yo no quiero perder al hombre de mi vida. Por su parte, mi esposo no entiende mi punto de vista y ahora piensa que ya no lo deseo como antes, lo peor de todo es que sigue comiendo como si no hubiera mañana. ¿Qué puedo hacer? Sinceramente ya no sé cómo frenar su insaciable apetito.

OJO CONSEJO

Sofía, puede que tu esposo esté pasando por un momento de ansiedad producto de la cuarentena y, en consecuencia, sienta una necesidad insaciable de comer. Te sugiero que, en la medida que sea posible, traten de buscar juntos un psicólogo o nutricionista vía online. Por tu parte, apóyalo con palabras suaves y evita los comentarios hirientes sobre su aspecto físico.

VIDEOS RECOMENDADOS

Angie Jibaja ingresa a clínica por herida de bala en Surco

Angie Jibaja

TE PUEDE INTERESAR