Magaly Moro

Lorena (34, Barranco). Hola señora Moro, no sé cómo actuar ante una incómoda situación que me ha tocado vivir con José, mi enamorado hace 8 meses.

Él es un joven atractivo, con mucho jale, por eso siempre estuve detrás de él, fui su amiga por mucho tiempo hasta que por fin se fijó en mí. Cuando empezamos la relación él siempre resaltaba que una de las cosas que más admiraba de mí era lo inteligente y emprendedora que era, jamás pensé que esto se convertiría en un problema.

Resulta que durante la cuarentena se me ocurrió iniciar un negocio de venta de polos, tazas y cuadros con frases de películas, libros y series. Nunca imaginé que este negocio tendría tanta acogida. Anteriormente lo había intentado pero sin éxito y en estos tiempos de pandemia se me vino la idea a la cabeza y contacté a mis antiguos proveedores quienes me ayudaron encantados.

El problema, señora Moro, radica en que Pepe se ha copiado de mi emprendimiento. Hace un par de meses me pidió los datos de mis proveedores y me aseguró que era para hacerles unos presentes a su familia, pero me mintió. Luego vi en sus redes sociales que estaba vendiendo exactamente lo mismo que yo, hasta plagia mis diseños, los personajes que elijo, las frases, se copia de absolutamente todo.

No sé cómo abordar el tema, me molesta que me haya tomado el pelo, me hubiera gustado que uniéramos fuerzas y no que simplemente imite todo lo que a mí me toma mucho esfuerzo. Siento que se aprovecha porque lo amo. ¿Qué hago, doctora?

Ojo al consejo

Querida Lorena, para que cualquier relación amorosa tenga éxito es muy importante la comunicación y la confianza. Aunque temas la reacción de José, tienes que decirle todo lo que piensas. Coméntale que sus emprendimientos son muy parecidos, que le hace falta originalidad y algo que los distinga. Expresa tus incomodidades y busquen una solución. Suerte.