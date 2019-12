Magaly Moro

mmoro@grupoepensa.pe

David (38 años, Santa Clara). Doctora, me siento indignado con mi pareja, Catty. Ella no es lo que pensaba, ya que su actitud cada vez que salimos es muy irrespetuosa. No sé qué le pasó. Antes no era así. Todo es culpa de sus amigas de la universidad. Desde que sale con ellas, se ha convertido en otra persona.

Cuando hace dos semanas fuimos a bailar a una discoteca y pusieron el tema “Soltera”, Catty lo cantaba feliz de la vida, como si yo no estuviera ahí, como si yo no existiera... Y ni qué decir de su forma de bailar. Lo peor de todo es que, cuando le expresé mi malestar, me tildó de exagerado, dramático y otros adjetivos más. No sé cómo pedirle que se controle. No quisiera ofenderla, pero ella hace que pierda los papeles.

Recuerdo que, cuando nos conocimos, Catty era una chica tímida; apenas soltaba una sonrisa. Eso fue lo que me enamoró de ella, pero su nueva personalidad me tiene confundido. He pensando que debo mantenerme distante.

Doctora, me resulta incómodo verla tan provocativa con mis amigos o los suyos. Sin embargo, temo estar equivocándome. ¿Debería molestarme por su conducta? No quiero actuar como un inmaduro y machista. Creo que no soy bueno para las relaciones de pareja. Siempre es confuso intentar entender a las mujeres; nunca sé que es lo que realmente quieren. Cuando veo a mi hermosa Catty bailando con otro, un sentimiento desagradable me invade. Ayúdeme, por favor. ¿Qué puedo hacer? No quisiera ser uno más de su lista. Estoy realmente enamorado de ella. Espero su consejo. Gracias.

OJO CONSEJO:

David, ¿has sido sincero con Catty sobre tus sentimientos? Manifiéstale tus miedos. Expresarte sin temor permitirá que puedan visualizar el problema real. Si ella realmente se proyecta contigo, buscará la forma de llegar a ti y de explicarte el motivo de su conducta. Incluso, quizás desee mejorar su accionar para fortalecer la relación. Lo importante es que ambos tengan voluntad para consolidar su amor. Suerte.