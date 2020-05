Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Cristhian (28 años, Los Olivos). Doctora Magaly, creo que estoy a punto de perder al amor de mi vida. No creo exagerar. Sonaly es la mujer que amo; sin embargo, desde hace unos días siento que la intensidad de su amor por mí ya no es la misma y eso me perturba.

Todo comenzó hace casi dos semanas, cuando una mañana, sentados frente al televisor, Sonaly vio llorar al reportero Gunter Rave, luego que una desatinada conductora le preguntara si no tenía miedo de contagiarse de coronavirus.

Mi chica, al verlo quebrarse frente a la cámara, dijo: “Pobre hombre, por supuesto que tiene miedo, pero es valiente, muy profesional. Además, sabe cómo tratar a la gente, se pone en los zapatos de los demás. Tiene una sensibilidad única, qué bello ser humano es”.

Al escucharla, me quedé muy sorprendido. Nunca la había oído expresarse así de una persona. Ni siquiera a mí me hace halagos.

Desde entonces, no hay día en que Sonaly no hable de él. Siempre mira canal 4 con la intención de ver las notas periodísticas de Rave, y cada vez que lo ve en acción los ojos le brillan, hasta la he escuchado suspirar.

Hace un par de días me comentó que crearía un grupo en Facebook con el objetivo de que más gente se una para pedir que el reportero asuma la conducción de un programa de noticias.

Doctora Moro, creo que mi chica se enamoró de Gunter. Ya no tolero que solo tenga elogios para él porque pienso que me dejó de querer. ¿Qué puedo hacer ante esta terrible situación?

Ojo al consejo

Estimado Cristhian, comprendo tu fastidio e inquietud; sin embargo, sí creo que estás exagerando. Para enamorarse de una persona tienes que conocerla en profundidad. Lo que siente tu enamorada es admiración por la labor que realiza Gunter Rave. Conversa con ella sobre tus temores. Para que su relación tenga futuro deben tenerse confianza. Mucha suerte.